В Белоруссии за участие в протестах осудили более 400 человек

Более 400 белорусов осуждены по уголовным делам за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру Белоруссии.

«К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены», — говорится в сообщении.

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В Генеральной прокуратуре заявили, что «оперативное установление граждан» производится в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.

Ведомство напомнило про «неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность» и заявило, что «каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке».

До этого Министерство внутренних дел Белоруссии создало единую базу данных участников протестных акций и оппозиционных сообществ.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Белоруссия за время предвыборной кампании, выборов и последовавших акций протеста были возбуждены уголовные дела по политическим мотивам в отношении как минимум 950 человек. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране нет ни одного политического заключенного.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.