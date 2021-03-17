Ургант нашел неожиданное применение лицу Моргенштерна

Телеведущий Иван Ургант высмеял новость о том, что рэпера Алишера Моргенштерна взяли на работу в Альфа-банк. В эфире передачи «Вечерний Ургант» юморист нашел неожиданное применение лицу артиста. Отрывок шоу доступен на YouTube.

«Удобно можно использовать его татуировки на лице. Размещать там курс доллара, процентную ставку, статистику, аналитику. Лицо у Алишера большое, глаза много места не занимают. Информации поместится немало», — пошутил ведущий.

Ургант также с иронией отозвался о таланте Моргенштерна несколькими предложениями донести важнейшие мысли до слушателей. В качестве подтверждения своей мысли он запустил трек рэпера, в котором невозможно разобрать ни одного слова, а поэтому вся информация написана в субтитрах.

Ведущий пошутил, что многие артисты последуют за Моргенштерном: уйдут из шоу-бизнеса, чтобы найти обычную работу со стабильным заработком.

«Элджей устроится в магазин оптики, Дима Билан — в алкомаркет, Слава Марлоу в школу вернется, в девятый класс. Ну а Джиган — в любую кулинарию, где вкусный хавчик», — заключил Ургант.

Моргенштерна пригласили работать в банк в середине марта. Там для него придумали специальную должность — директор по работе с молодежью.