МИД России отреагировал на акцию против дипломатов на Украине

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Украины и выразило протест против прошедшей в стране акции против российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе уточнили, что 16 марта возле здания посольства РФ в Киеве и мест проживания его сотрудников появились плакаты с фотографиями дипломатов, сопровождаемые оскорбительными комментариями. Кроме того, неизвестные повредили четыре служебных автомобиля дипмиссии, находившихся на стоянках.

Представители МИД России в беседе с украинским дипломатом подчеркнули, что расценивают упомянутую провокацию как нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей безопасность, неприкосновенность и уважение сотрудников дипмиссий. Российская сторона потребовала провести расследование и привлечь к ответственности причастных к акции, а также следить за тем, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Также сообщается, что посольство России в Киеве также отреагировало на произошедшее и направило в МИД Украины ноту протеста.