Диетолог посоветовала простой способ есть меньше

Американский диетолог Энджел Хеберт дала три совета желающим вести здоровый образ жизни. Об этом сообщает WAGM-TV.

По мнению эксперта, лучше пользоваться небольшими тарелками — это простой способ контролировать размер порции. «Также это создает иллюзию, что вы едите больше, чем в действительности, — объясняет она. — А если после уменьшения порций сохраняется голод, можно вернуться за добавкой каких-нибудь некрахмалистых овощей, например брокколи, шпината или салата».

Хеберт посоветовала отдавать предпочтение натуральным продуктам, реже покупая полуфабрикаты, поскольку в них, по ее словам, заведомо больше соли, сахара и жира. Также важна спортивная активность. «Рекомендуется, чтобы продолжительность физической активности составляла 150 минут в неделю», — пояснила она. Эксперт добавила, что хоть какие-то упражнения лучше, чем их полное отсутствие.

Ранее американские диетологи рассказали о завтраках, которые помогают справиться с тревогой. Они посоветовали включить в утренний рацион авокадо, яйца и фильтрованные йогурты.