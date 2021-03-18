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Появились подробности самоубийства российского подростка после ссоры с матерью

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Фото: pixabay.com

Подросток из подмосковной Балашихи совершил самоубийство после ссоры с матерью из-за дорогой покупки в онлайн-игре. Такие подробности раскрыл «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

По его словам, последнее время в семье были напряженные отношения. Так, 13-летний школьник получил в школе несколько двоек в четверти, после чего мать забрала у него смартфон и выдавала его только для уроков — одноклассники присылали домашние задания в соцсетях.

Накануне трагедии мальчик решил тайком поиграть в игру на телефоне и заодно купить оружие и амуницию для персонажа, однако он совершил ошибку и случайно сделал покупку на шесть тысяч рублей. При этом к его устройству была привязана банковская карта матери.

На следующий день школьник поделился в переписке с другом, что его мать утром сдернула с него одеяло и облила холодной водой. «Когда я в школу собирался, она все учебники вышвырнула мои. Начала кричать, что я изгой семьи», — приводит его сообщения издание. Он описал товарищу неудачную попытку суицида и через несколько часов совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы могут завести дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

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