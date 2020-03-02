Российский подросток-спортсмен совершил самоубийство из-за игровой приставки

В Подмосковье 13-летний самбист совершил самоубийство после того, как родственники отобрали у него игровую приставку за плохие оценки в школе, сообщает «Московский комсомолец».

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 1 марта. Мать школьника находилась в роддоме после родов и решила посмотреть электронный дневник старшего сына. Когда она увидела по всем предметам одни двойки, то позвонила бабушке и велела забрать у мальчика консоль. Лишившись игр, юный спортсмен разозлился, убежал в свою комнату и закрылся. Через некоторое время вышедший из ванной отчим забеспокоился. Он выломал дверь, увидел бездыханное тело пасынка и вызвал скорую и полицию. Пока медики ехали на вызов, мужчина пытался самостоятельно реанимировать ребенка. Прибывшие врачи констатировали смерть от удушья.

Полицейские изъяли с места гибели пояс от кимоно, ноутбук и мобильный телефон. Следователи проводят проверку.

По информации издания, подросток воспитывался в полной семье, был рад рождению брата и ждал выписки матери. Увлекался самбо и плохо учился в школе.

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