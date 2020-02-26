Российский пятиклассник совершил самоубийство

Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.

Самоубийство произошло вне учебного заведения в начале февраля, тогда в школе был карантин. Школьное руководство отказалось разговаривать с журналистами. В пресс-службе управления Следственного комитета по области Znak.com подтвердили факт смерти мальчика.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов сказал 72.RU, что родители погибшего пятиклассника отказались от психологической помощи.

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам активнее работать над искоренением «групп смерти» в интернете и наказать их создателей. По словам московского детского омбудсмена Ольги Ярославской, дети вступают в такие сообщества в периоды кризиса и с уже имеющимися предпосылками к суицидальному поведению.

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