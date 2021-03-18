Блогер сбрил несуществующую щетину и стал объектом насмешек в сети

Блогер сбрил несуществующую щетину и был поднят на смех пользователями сети. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах юзер с никнеймом @julian.care запечатлел процесс бритья. На видео видно, что у парня нет растительности на лице, и он водит станком по гладкой коже. Публикация набрала больше 180 тысяч просмотров.

Пользователей сети рассмешил ролик блогера, и они принялись снимать на него пародии. Так, например, парень с ником @mr.blaren изобразил уборку несуществующего снега. Девушка с никнеймом @iconicyellow, в свою очередь, показала процесс завивки невидимых волос.

Юзеров рассмешили пародии тиктокеров. «Кто-то бреет воображаемые волосы, а кто-то укладывает!», «За такой юмор я готов платить деньги», «Я сейчас умру от смеха», «Это уморительно», «Как до этого вообще можно додуматься?» — писали они.

В декабре 2020 года подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час. Виталий Пирогов из Саутгемптона, Великобритания, разместил видео, на котором показал последовательность своих действий. Так, сперва он сбрил волосы на ногах, сидя в ванной, и поместил их на бумагу. Затем парень нанес на лицо клей ПВА и наклеил волосы на щеки, подбородок и верхнюю губу.