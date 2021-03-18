Мир
 
Последние новости
Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США
Глава UFC отреагировал на намеки Нурмагомедова о возвращении в спорт
Фермер копал яму под теплицу и нашел кости жившего миллионы лет назад гиганта
Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком
В Киеве объявили тотальный локдаун
В Кремле увидели однозначное нежелание Байдена наладить отношения с Россией
Вупи Голдберг и Джиллиан Андерсон призвали освободить участниц Pussy Riot
Россия заявила о тупике в отношениях с США
Блогер сбрил несуществующую щетину и стал объектом насмешек в сети
Новости партнеров
Прослушать новость

Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Заявления Киева о том, что Берлин обязан помочь в «возвращении» Крыма в качестве компенсации за оккупацию в годы Второй мировой войны — лишь пустые слова и попытка оказать давление на Германию. Так на слова украинского посла отреагировал немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит НСН.

«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым?», — заявил Рар. Политолог упрекнул Украину в продвижении «культа жертвы» в Европейском Союзе с тем, чтобы к ее мнению прислушивались. Однако, по мнению эксперта, такая стратегия не сработает, поскольку «никто не собирается воевать с Россией».

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Культ жертвы» не прокатит. В Германии не «ведутся» на давление Украины
В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым
Украина назвала возвращение Крыма обязанностью Германии