Украину упрекнули в продвижении «культа жертвы» из-за Крыма

Заявления Киева о том, что Берлин обязан помочь в «возвращении» Крыма в качестве компенсации за оккупацию в годы Второй мировой войны — лишь пустые слова и попытка оказать давление на Германию. Так на слова украинского посла отреагировал немецкий политолог Александр Рар, его слова приводит НСН.

«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым?», — заявил Рар. Политолог упрекнул Украину в продвижении «культа жертвы» в Европейском Союзе с тем, чтобы к ее мнению прислушивались. Однако, по мнению эксперта, такая стратегия не сработает, поскольку «никто не собирается воевать с Россией».

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.