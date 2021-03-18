В Германии ответили на заявление Украины об обязанности Берлина вернуть Крым

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») прокомментировал заявление Украины о долге Германии вернуть Крым. Его слова приводят РИА Новости.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — такими словами он описал происходящее. Депутат добавил, что такие оценки крымского вопроса вызывают недоумение.

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться