Украина обвинила Иран в циничных попытках скрыть причины крушения Boeing

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил власти Ирана в циничных попытках скрыть истинные причины крушения Boeing 737-800, которое случилось в январе прошлого года под Тегераном. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Такой попыткой глава МИД назвал опубликованный отчет о техническом расследовании катастрофы. «Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми», — заявил Кулеба.

По его словам, отчет «не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели». «Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — считает министр.

Материалы по теме «Америка не может не ответить» Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к третьей мировой и что из этого вышло Самый високосный год Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?

Кулеба заверил, что Украина вместе со своими международными партнерами не позволит Тегерану скрыть правду и избежать ответственности за катастрофу.

«Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии», — заверил министр.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В опубликованном Ираном отчете сказано, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был неверно идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.