Иран не назвал Украине имена причастных к крушению Boeing, сбитого в январе 2020 года неподалеку от Тегерана. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», цитату приводит РИА Новости.

Дипломат также прокомментировал ход расследования крушения. По его словам, Киев предлагал Тегерану совместно проводить допросы и ряд других процедур, однако получал отказ.

«До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд», — подчеркнул Енин.

8 января 2020-го Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные. Правительство республики решило выплатить семьям погибших компенсации в размере 150 тысяч долларов.

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