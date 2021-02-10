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Канада изучит версию намеренного уничтожения украинского Boeing

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Место крушения Boeing-737
Место крушения Boeing-737
Фото: Reuters

Канада изучит версию намеренного уничтожения Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом пишет CBC со ссылкой на источники.

Канадские спецслужбы уже анализируют аудиозапись, на которой глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф якобы обсуждает, действительно ли уничтожение украинского самолета было преднамеренным. В частности, анализом подлинности файла занимаются в Канадской службе безопасности и разведки и Управлении национальной полиции.

По словам источника, на записи Зариф рассуждает о «тысяче возможностей» для объяснения катастрофы. Одна из них — сослаться на атаку с участием нескольких «диверсантов». Иранский министр также рассказал, что иранские власти никогда не раскроют правду о крушении, поскольку это может угрожать безопасности страны.

CBC отмечает, что специальный советник премьер-министра Канады по делу о расследовании катастрофы Ральф Гудейл подтвердил, что властям известно о записи, ее копию получили еще в ноябре 2020 года. Гудейл добавил, что власти не будут публично комментировать детали расследования, поскольку это может поставить под угрозу жизнь информатора.

8 января 2020-го Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные. Иранское правительство отказалось закладывать в бюджет на следующий год 200 миллионов евро на компенсации.

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