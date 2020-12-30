Семьям погибших в крушении украинского Boeing выплатят по 150 тысяч долларов

Правительство Ирана решило выплатить компенсации в размере 150 тысяч долларов семьям погибших в крушении украинского Boeing, сбитого в январе 2020 года неподалеку от Тегерана. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 30 декабря. Об этом пишет информационное агентство IRNA.

Средства будут выплачены родственникам жертв независимо от расовой и национальной принадлежности. Вице-президент страны по правовым вопросам Лая Джонеди заявила, что деньги не смогут облегчить боль семей, потерявших родных в этой катастрофе, но являются данью уважения к правам человека.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева судиться с Ираном из-за сбитого лайнера. По словам Кулебы, Тегеран так и не выполнил данных обещаний, в частности, не предоставил технический отчет о катастрофе. Он добавил, что любое терпение имеет предел, поэтому Киев может перейти к фазе судебного разбирательства, если поймет, что все возможности урегулировать данный вопрос исчерпаны.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» 8 января вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные.

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