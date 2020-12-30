Украина заявила о готовности судиться с Ираном из-за сбитого Boeing

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева судиться с Ираном из-за сбитого в январе Boeing-737, сообщает «24 канал».

По словам Кулебы, Тегеран так и не выполнил ранее данных обещаний. «Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе и не смогли продвинуться в переговорах», — пояснил министр.

Он добавил, что любое терпение имеет предел, поэтому Украина может перейти к фазе судебного разбирательства, если поймет, что все возможности урегулировать данный вопрос исчерпаны.

В процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. «Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение», — отметил глава МИД.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших при крушении Boeing. Глава Центрального страхования республики Голамреза Солеймани пояснял, что самолет застрахован европейскими компаниями, следовательно, именно они должны выплатить компенсацию.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» 8 января вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные.