Иран отказался выплачивать Украине компенсации за сбитый Boeing-737

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», сбитого в январе близ Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает «Громадське».

По его словам, правительство Ирана отказалось закладывать в бюджет на следующий год 200 миллионов евро для компенсаций. Средства на это хотели выделить из фонда национального развития.

Енин отметил, что о размере компенсаций переговоры с иранской стороной пока не начинались. В то же время позиция Украины исходит из того, что это должно в значительной степени зависеть от обстоятельств катастрофы и от степени сотрудничества Ирана для обеспечения объективного расследования.

Ранее глава Центрального страхования Ирана Голамреза Солеймани заявил, что украинский Boeing-737 был застрахован европейскими компаниями, следовательно, они и должны выплачивать компенсацию. Вместе с тем официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен на выплату компенсаций.

8 января Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные.

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