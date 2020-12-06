Иран пообещал наказать виновных за сбитый украинский Boeing до годовщины события

Виновные в крушении украинского Boeing под Тегераном будут наказаны до годовщины авиакатастрофы. Такие обещания дали военные Ирана, утверждает телерадиокомпания IRIB, на которую ссылается РИА Новости.

«Даем слово, что судебный приговор для виновных в крушении украинского самолета будет вынесен до годовщины этого печального происшествия», — цитируются слова заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о готовности Ирана выплатить компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing. О решении рассказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он выразил готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года вылетел из Тегерана в Киев и был сбит сразу после взлета. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа: граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Тегеран признал, что самолет по ошибке сбили иранские военные.