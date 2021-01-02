Смертность в авиации в 2020 году выросла вопреки пандемии

Количество погибших в авиакатастрофах в 2020 году выросло до 299 человек, что на 42 больше, чем в 2019-м. При этом число самих крушений упало более чем в два раза — с 86 до 40. Об этом свидетельствуют данные нидерландской консалтинговой фирмы To70, на которые ссылается Reuters.

Смертность выросла вопреки пандемии коронавируса, из-за которой резко сократилось количество международных рейсов. В результате если в 2019 году одна катастрофа приходилась на 5,5 миллиона рейсов, то в 2020-м — на 3,7 миллиона.

Тем не менее в течение последних десятилетий смертность во время авиаперевозок существенно снизилась. Так, в 2005 году на крупных коммерческих рейсах самолетов погибли 1015 человек. Меньше всего жертв было в 2017 году — только 13 пассажиров.

Более половины погибших год назад, 167 человек, пришлось на катастрофу в Иране. Лайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана 8 января, после чего его по ошибке сбили военные.

В начале декабря в Киеве заявили, что Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин объяснил, что власти Исламской Республики не стали закладывать на эти цели 200 миллионов евро в бюджет. Позднее в Иране сообщили о готовности выплатить компенсации в 150 тысяч долларов.

Однако украинские власти не исключают, что начнут суд против Ирана, поскольку тот не выполнил обещаний. В том числе до сих пор не предоставил технический отчет о катастрофе.