Россия заявила о тупике в отношениях с США

Отношения Москвы и Вашингтона зашли в тупик, заявили в МИД России. В ведомстве также подчеркнули, что такая ситуация сложилась по вине США, передает РИА Новости.

«В новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить. Они были, но они были связаны с напряженной международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле — с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завел Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним», — прокомментировала представитель МИД Мария Захарова приглашение российского посла в США Анатолия Антонова на консультации в Москву.

Ранее 18 марта Захарова раскрыла причины такого шага. По ее словам, он был предпринят для обсуждения отношений между Россией и Штатами.

Антонов прибудет в российскую столицу 20 марта. В ходе консультаций в МИД России и других ведомствах будут обсуждаться пути «выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».

17 марта сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву приняли для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом МИД России объявил спустя несколько часов после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.