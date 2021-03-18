Популярного видеоблогера обвинили в изнасиловании

Популярного американского видеоблогера Доминикаса Зеглайтиса (Dominykas Zeglaitis), выпускающего ролики на канале Durte Dom, обвинили в изнасиловании. Об этом в интервью Insider рассказала предполагаемая жертва под псевдонимом Ханна.

По словам обвинительницы, инцидент произошел в 2018 году, когда ей было 20 лет. Она никогда не слышала о Зеглайтисе и его коллегах, но согласилась пойти на вечеринку с видеоблогерами, куда ее пригласили друзья.

Ханна быстро почувствовала давление со стороны ютубера: в какой-то момент он загнал девушку в угол комнаты и заставил поцеловать его. Позже он постоянно уговаривал несовершеннолетнюю студентку выпить с ним алкоголь.

В какой-то момент вечеринки Зеглайтис привел Ханну и ее подругу Одри в свою спальню, чтобы заняться с ними сексом. Когда его коллеги пытались подглядеть за процессом, он закрыл дверь. Через какое-то время в комнату зашла другая подруга Ханны, Сара. Она увидела студентку «безвольно лежащей» на кровати. Девушка была настолько пьяна, что не могла одеться, встать или сказать связную мысль. На следующее утро девушка не смогла даже вспомнить, занималась ли она сексом с блогером или нет.

В интервью журналистам Ханна сказала, что несколько лет прорабатывала полученную психологическую травму, однако до сих пор страдает от случайных панических атак и страшных сновидений.

«Мне снятся кошмары, где меня насилуют, и, когда я не сплю, я не могу вспомнить, как звучит голос Зеглайтиса… Но, когда мне снятся эти сны, я слышу его голос. Это действительно чертовски странно и тревожно: знать, что где-то в моем мозгу этот инцидент настолько живой», — отметила предполагаемая жертва.

Зеглайтиса неоднократно обвиняли в недопустимом поведении. До Ханны несколько других женщин сообщали о том, что блогер до них домогался. Однако ни Ханна, ни остальные не стали подавать на него заявление в полицию.