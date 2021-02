Звезда реалити-шоу рассказала о смертельных угрозах от зрителей

Звезда австралийского реалити-шоу «Замужем с первого взгляда» (Married at a First Sight) Джессика Пауэр (Jessika Power) призналась, что, после выхода шоу в эфир, неоднократно получала смертельные угрозы от зрителей. Об этом сообщает The Mirror.

Во время шоу Пауэр изменила бывшему возлюбленному-фермеру с другим, женатым конкурсантом. Телезвезда рассказала, что в связи с этим романом она испытала ненависть некоторых фанатов.

«Люди просили меня умереть, они обещали зарезать меня. Говорили, что я заслужила быть убитой или изнасилованной», — заявила бывшая участница проекта. Она отметила, что не приняла близко к сердцу подобные комментарии. Однако девушка до сих пор чувствует вину за то, что изменила бывшему партнеру.

В середине февраля сын британского телеведущего Пирса Моргана (Piers Morgan) Спенсер (Spencer) рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от недоброжелателя. Пользователь под ником stevienewcombe написал под одной из фотографий Спенсера в Instagram, что намерен убить его отца или мать.