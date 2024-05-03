После публичного сожжения Библии российскими студентами возбуждено дело

На Ставрополье СК возбудил дело после публичного сожжения Библии студентами

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после после сожжения студентами книги «Новый Завет». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Троих молодых людей подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих и хулиганстве. По данным следствия, вечером 2 мая во дворе домовладения в Новоалександровске они сожгли Библию. Процесс студенты записали на видео, которое позже было опубликовано в сети. Подозреваемых задержали.

По данным Telegram-канала Baza, один из юношей рассказал на допросе, что книгу они нашли под забором во время празднования дня рождения и не поняли, что это Библия. В ней якобы студенты увидели «что-то против Бога». Также молодой человек заявил, что не снимал и не выкладывал видео в сеть и не знает, как оно там оказалось. Мать одного из задержанных также рассказала, что ее сын в тот вечер много выпил и плохо помнит, что происходило.

Решается вопрос об избрании студентам меры пресечения. Им грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Белгороде шесть молодых людей предстанут перед судом за нападения на прохожих.