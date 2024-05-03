Банда молодых россиян предстанет перед судом за нападения на прохожих

В Белгороде шесть молодых людей предстанет перед судом за нападения на прохожих

В Белгороде перед судом предстанут шестеро молодых людей, которые нападали на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодые люди в зависимости от роли и степени участия обвиняются в преступлении по статьям о покушении, разжигании национальной вражды, хулиганстве и краже.

По версии следствия, 8 января двое юношей 17 и 19 лет в состоянии алкогольного опьянения поссорились с двумя незнакомцами и избили их. Одному из потерпевших несовершеннолетний наносил удары по лицу и туловищу металлическим корпусом телефона, выкрикивая националистические оскорбления.

В декабре 2023 года двое других обвиняемых 17 и 18 лет избили прохожего на парковке торгового цента. В том же месяце еще один член банды напал на иностранного студента и совершил кражу из гаража. Еще один 18-летний обвиняемый в октябре 2023 года избил двух молодых людей по голове возле магазина. Все члены банды заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Дагестане школьники вымогали деньги у подростка за видео с его избиением.