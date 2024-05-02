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20:52, 2 мая 2024Силовые структуры

Российские подростки пойдут под суд за шантаж сверстника видео с его избиением

В Дагестане школьники вымогали деньги у подростка за видео с его избиением

Фото: Markus Winkler / Unsplash

В Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских подростков, обвиняемых в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, школьники избили 13-летнего односельчанина возле сельской библиотеки и сняли это на видео. Позже они требовали передать им деньги за нераспространение записи его избиения. В итоге юные вымогатели стали фигурантами уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

9 апреля сообщалось, что в городе Каменске-Уральском Свердловской области подростки толпой избили сверстника из-за внешнего вида. Молодым людям не понравились длинные волосы 15-летнего школьника.

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      Владимир Седов
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