Россия отреагировала на задержание трех россиян в Финляндии

Посольство РФ потребовало у Финляндии доступ к задержанным в Каяани россиянам

Посольство России потребовало от властей Финляндии предоставить доступ к трем задержанным в городе Каяани россиянам, которые подозреваются в нелегальном вывозе из страны товаров двойного назначения. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства сообщает РИА Новости.

«Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными... Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заверили представители посольства РФ.

При этом отмечается, что финские власти так и не ответили ни на один из запросов российских дипломатов по этому делу.

Ранее стало известно, что финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций ЕС против РФ. По данным правоохранителей, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу.