Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 3 мая 2024Мир

Россия отреагировала на задержание трех россиян в Финляндии

Посольство РФ потребовало у Финляндии доступ к задержанным в Каяани россиянам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посольство России потребовало от властей Финляндии предоставить доступ к трем задержанным в городе Каяани россиянам, которые подозреваются в нелегальном вывозе из страны товаров двойного назначения. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства сообщает РИА Новости.

«Сразу же после получения информации о задержании российских граждан посольство потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и предоставления возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными... Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — заверили представители посольства РФ.

При этом отмечается, что финские власти так и не ответили ни на один из запросов российских дипломатов по этому делу.

Ранее стало известно, что финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций ЕС против РФ. По данным правоохранителей, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предупредил военных о «новом этапе войны»

      Рекордно высоким ценам на золото предсказали дальнейший рост

      Джиджи Хадид опубликовала фото со спущенными штанами

      В ФРГ прокомментировали последствия пожара на заводе по производству IRIS-T

      Пловчиха рассказала об отношении к россиянам на турнире в Боснии и Герцеговине

      Россия отреагировала на задержание трех россиян в Финляндии

      После публичного сожжения Библии российскими студентами возбуждено дело

      Чиновники МУС пожаловались на угрозы

      В США заявили о скором прибытии систем ПВО Patriot на Украину из Испании

      В «Волчьем логове» Гитлера нашли скелеты без стоп и кистей рук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше