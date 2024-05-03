Финляндия задержала трех российских студентов из-за нарушения санкций

Yle: Финляндия задержала трех студентов из России по подозрению в обходе санкций

Финская полиция задержала трех российских студентов по подозрению в обходе санкций против РФ. Об этом сообщает Yle.

«Три гражданина РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения. Полиция требует поместить задержанных под арест», — указывает телерадиокомпания.

По данным правоохранителей, задержанными являются двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка с российским гражданством, которые числились студентами профессионального училища города Кайнуу. Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех месяцев до четырех лет.

Ранее в Чехии осудили российского гражданина Владимира Лихутина и оштрафовали на 300 тысяч чешских крон (примерно 14 тысяч долларов) за попытку обхода санкций.