Россиянина осудили в Чехии за попытку обхода санкций

CT24: В Чехии осудили гражданина РФ за попытку продажи BMW, Mercedes-Benz и Audi

Суд города Теплице в Чехии осудил гражданина России Владимира Лихутина и оштрафовал на 300 тысяч чешских крон (примерно 14 тысяч долларов) за попытку обхода санкций. Об этом сообщает CT24.

«В мае 2022 года он пытался продать три автомобиля класса люкс клиентам в России, которые отправили деньги на его счет», — передает телеканал.

Отмечается, что Лихутин пытался продать машины брендов BMW, Mercedes-Benz и Audi, зарегистрировав их в Белоруссии. Суд запретил ему заниматься перепродажей автомобилей в течение 20 месяцев. Осужденный признал свою вину.

Ранее в США приговорили к шести годам тюремного заключения главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана за содействие обходу антироссийских санкций.