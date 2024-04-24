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13:24, 24 апреля 2024Мир

Россиянина осудили в Чехии за попытку обхода санкций

CT24: В Чехии осудили гражданина РФ за попытку продажи BMW, Mercedes-Benz и Audi

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Суд города Теплице в Чехии осудил гражданина России Владимира Лихутина и оштрафовал на 300 тысяч чешских крон (примерно 14 тысяч долларов) за попытку обхода санкций. Об этом сообщает CT24.

«В мае 2022 года он пытался продать три автомобиля класса люкс клиентам в России, которые отправили деньги на его счет», — передает телеканал.

Отмечается, что Лихутин пытался продать машины брендов BMW, Mercedes-Benz и Audi, зарегистрировав их в Белоруссии. Суд запретил ему заниматься перепродажей автомобилей в течение 20 месяцев. Осужденный признал свою вину.

Ранее в США приговорили к шести годам тюремного заключения главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана за содействие обходу антироссийских санкций.

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      Виктория Кондратьева
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