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21:04, 19 апреля 2024Мир

Американского бизнесмена посадили в тюрьму из-за санкций против России

В США посадили в тюрьму бизнесмена Джона Кэна Анслана из-за санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

В США приговорили к шести годам тюремного заключения бизнесмена, главу американской компании Metalhouse LLC Джона Кэна Анслана за содействие обходу санкций против России. Об этом сообщается в пресс-релизе американского министерства юстиции.

«Джон Кэн Ансалан, также известный под именем Хуррем Кэн Ансалан, президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC приговорен к шести годам тюрьмы за сговор для отмывания средств и содействие нарушению американских санкций», — указали в ведомстве.

10 апреля суд Европейского союза общей юрисдикции в Люксембурге снял санкции с двух миллиардеров из России: Михаила Фридмана и Петра Авена. Фридман отметил, что удовлетворен решением суда.

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      Глеб Бажуткин
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