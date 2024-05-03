Зеленский предупредил военных о «новом этапе войны»

Зеленский: Украина находится перед новым этапом войны

Украинские военные должны быть готовы к новому этапу боевых действий, перед которым находится страна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с пограничниками в городе Хмельницком, передает ТАСС.

«Сейчас мы перед новым этапом войны», — сообщил украинский лидер. По его словам, Россия готовится к «попытке расширить наступательные действия».

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на купянском направлении. Сообщается, что после этого солдаты Российской армии начали штурм населенного пункта.

В четверг, 2 мая, замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал вопросом времени взятие Вооруженными силами России Часова Яра в Донецкой народной республике. Он также заявил, что российские бойцы действуют как «единый организм с четким планом и под единым командованием».