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19:59, 3 мая 2024Из жизни

В «Волчьем логове» Гитлера нашли скелеты без стоп и кистей рук

В Польше в штаб-квартире Адольфа Гитлера нашли пять скелетов без стоп и кистей

Кадр: Piotrek Fundacja Latebra / YouTube

Пять скелетов были обнаружены на территории бывшей штаб-квартиры Адольфа Гитлера в Польше, известной как «Волчье логово». Об этом сообщает Associated Press.

Страшную находку сделала группа археологов-любителей из организации Latebra Foundation. Они уже несколько лет ведут раскопки на территории комплекса известном как «Волчье логово», который когда-то был штаб-квартирой войск СС на восточном фронте. Скелеты были найдены под полом виллы, принадлежащей главнокомандующему Люфтваффе, Герману Герингу.

Пять скелетов без одежды, среди которых три принадлежат взрослым, один — младенцу и один — ребенку постарше, нашли в одной из комнат виллы, где раньше был деревянный пол. Скелеты были закопаны неглубоко. При этом у всех пятерых отсутствуют стопы и кисти рук. В настоящий момент установить личности этих людей невозможно. Также археологи и судмедэксперты не смогли точно сказать, когда именно тела оказались под полом виллы — во время Второй мировой войны или уже после нее.

«Не ожидал подобных находок в таком месте... Оно было самым охраняемым в Третьем рейхе, и после войны это место захватили русские. Все задаются вопросом, что же могло произойти. Мы пытались придумать какие-то версии, но ничего разумного в голову не приходит. Мы вообще не знаем, с чем имеем дело. Были ли это какие-то оккультные ритуалы фанатиков третьего рейха? Мы понятия не имеем», — сказал один из археологов Latebra Foundation Доминик Маркевич.

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Во время войны «Волчье логово» состояло примерно из 200 построек и занимало площадь 250 гектаров. Большая часть комплекса была разрушена немецко-фашистскими войсками во время отступления в начале 1945 года, чтобы он не достался наступающей Красной армии. То, что осталось от бункеров, виллы и бараков в лесу Герлож на северо-востоке Польши, теперь открыто к посещению туристов.

В настоящий момент открыто расследование с целью идентифицировать тела и установить причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что фанаты футбольного клуба «Лацио» посетили мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», где зиговали и распевали фашистские песни. Известно о задержании полицией как минимум одного итальянского туриста.

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      Антонина Черташ
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