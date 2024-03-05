В любимой пивной Гитлера вновь начали зиговать

La Gazzetta dello Sport: фанаты «Лацио» зиговали в пивной, где бывал Гитлер

Фанаты футбольного клуба «Лацио» посетили мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», где зиговали и распевали фашистские песни. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известно о задержании полицией как минимум одного итальянского туриста. Поклонники римского «Лацио» приехали в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местной «Баварией».

Ресторан «Хофбройхаус» известен тем, что именно здесь Адольф Гитлер в 1920 году создал НСДАП (Национал-социалистическую немецкую рабочую партию). Фюрер немецкого народа неоднократно бывал в любимом заведении, именно здесь в первые 10 лет отмечалась дата создания политического объединения.