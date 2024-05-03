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20:21, 3 мая 2024Ценности

Джиджи Хадид опубликовала фото со спущенными штанами

Модель Джиджи Хадид опубликовала фото в белом бикини и со спущенными штанами

Фото: @gigihadid

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась со спущенными штанами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась фото, где позирует с подругами в одинаковых бикини. Так, девушки примерили белые топы и трусы с красной окантовкой. В то же время знаменитость расстегнула ширинку на джинсах и обнажила ноги.

Кроме того, Хадид предстала перед камерой в черных бюстгальтере и трусах. При этом она повязала на бедра красную рубашку и надела белые кроксы.

В апреле модели Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки в откровенных нарядах снялись в рекламе Victoria's Secret.

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      Карина Черных
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