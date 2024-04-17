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21:03, 17 апреля 2024Ценности

Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски в бикини снялись в рекламе Victoria's Secret

Модели Хадид, Ратаковски и Кунаки в бикини снялись в рекламе Victoria's Secret
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Кадр: @victoriassecret

Модели Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки в откровенных нарядах снялись в рекламе Victoria's Secret. Соответствующий кадры появились на сайте бренда и в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В рамках продвижения новой коллекции марки Хадид позировала на пляже в коричневом бикини с аппликациями и бахромой и сапогах со шнуровкой в тон. Также она надела черный слитный купальник с обнажающими бока вырезами.

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Ратаковски предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов, оформленных приплетенными полосками ткани. Манекенщица добавила к образу юбку с заниженной талией и глубоким разрезом. В то же время бывшая жена актера Венсана Касселя показала фигуру в топе с треугольными чашками и трусах с вырезами и высокой посадкой.

Ранее популярная американская модель Амелия Грей Хэмлин и ее мать, телеведущая и актриса Лиза Ринна, снялись в откровенных нарядах в рекламе бренда Marc Jacobs.

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      Карина Черных
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