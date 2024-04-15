Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:47, 15 апреля 2024Ценности

Популярная модель и ее 60-летняя мать снялись в рекламе в откровенных нарядах

60-летняя актриса Лиза Ринна и ее дочь снялись в рекламе в откровенных нарядах

Фото: @marcjacobs

Популярная американская модель Амелия Грей Хэмлин и ее мать, телеведущая и актриса Лиза Ринна, снялись в откровенных нарядах в рекламе бренда Marc Jacobs. Соответствующий кадр появился на официальном сайте марки.

22-летняя манекенщица и ее 60-летняя мать предстали перед камерой в черных нарядах. Дочь артистки примерила вязаное полупрозрачное боди в сочетании с туфлями на огромных платформах и каблуках в тон одежде. Образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе и накрасила губы красной помадой.

В свою очередь, Ринна позировала в облегающем комбинезоне аналогичной фактуры, надела такие же туфли белого цвета и украсила шею двумя цепочками с кулонами. При этом обе родственницы держали в руках плетеные сумки Marc Jacobs.

В ноябре 2023 года немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы праздничной коллекции бренда Intimissimi.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по французским военным в Славянске. Наемники привезли гаубицы CAESAR для обстрела Запорожья

      В Якутии остановили работу угольных фабрик из-за проблем с вывозом

      Кологривый усомнился в актерском таланте Янковского

      В клинике звездного хирурга Хайдарова прошли обыски

      ВС России нанесли удар по складу в Сумской области

      Россиянка продиктовала код из смс от «оператора» и потеряла два миллиона рублей

      Из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ в российском регионе загорелся ФАП

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

      ФАС возбудила дело о картеле при поставках еды в детсады и больницы

      Стало известно о первом ДТП с участием электрокара Xiaomi

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше