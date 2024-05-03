Чиновники МУС пожаловались на угрозы

Bloomberg: МУС призвал прекратить запугивать его чиновников

Международный уголовный суд (МУС) призвал положить конец попыткам угрожать своим чиновникам на фоне резких заявлений Израиля, вызванных возможной выдачей ордера на арест властей страны. Об этом передает Bloomberg.

«Прокуратура настаивает на том, чтобы все попытки препятствовать, запугивать или ненадлежащим образом влиять на ее сотрудников должны быть немедленно прекращены», — приводит слова инстанции агентство.

Суд не уточнил, кто пытается вмешаться в его расследование, и отказался от дальнейших комментариев. Тем не менее, авторы материала подчеркивают, что это заявление прозвучало сразу после сообщений об опасениях Вашингтона из-за возможной выдачи ордера на арест израильского руководства.

Ранее Израиль пригрозил администрации президента США Джо Байдена ответными действиями против Палестинской национальной автономии (ПНА) в случае выдачи МУС ордера на арест израильского руководства. В свою очередь американский лидер указал в личном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон не поддерживает действия инстанции и предпринимает шаги для прекращения разбирательства.