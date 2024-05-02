Израиль пригрозил США действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

Axios: Израиль пригрозил действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

Израиль пригрозил администрации президента США Джо Байдена ответными действиями против Палестинской национальной автономии (ПНА) в случае выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского руководства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Израиль сообщил администрации Байдена, что, если будут выданы ордера на арест, он будет считать ответственность Палестинской администрации и принять решительные меры, которые могут привести к ее краху (...) Одним из возможных действий могло бы стать замораживание перевода налоговых поступлений, которые Израиль собирает для Палестинской автономии. Без этих средств Палестинская автономия была бы банкротом», — отмечается в материале.

Свое решение израильская сторона обосновывает подозрениями в том, что сотрудники ПНА могли оказывать давление на прокурора МУС для выдачи ордера. В свою очередь Байден указал в личном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон не поддерживает действия МУС и предпринимает шаги для прекращения разбирательства.

Ранее представители Конгресса США предупредили МУС, что в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников Вашингтон примет ответные меры. При этом позиция членов Республиканской и Демократической партий по Израилю совпадает.