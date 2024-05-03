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20:05, 3 мая 2024Бывший СССР

Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации

Минобороны Украины: некоторые чиновники потеряют бронь от мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации и могут быть призваны на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин изданию Еspreso.tv.

Он отметил, что есть четкие правила, которые изменились. По его словам, от мобилизации забронируют госслужащих категории «А», в их числе председатели поселковых и городских советов.

При этом спикер Минобороны отметил, что чиновников из категорий «Б» и «В» будут бронировать на 50 процентов. «То есть люди, возглавляющие определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители», — объяснил Лазуткин.

Помимо этого, от призыва будут освобождены представители руководящих органов госуправления, судьи, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии, а также работники, вовлеченные в киберзащиту, добавил он.

Ранее украинское Минобороны включило в перечень годных к службе в армии людей с некоторыми формами психологических заболеваний и умственной отсталости. В опубликованном указе также говорится, что служить смогут больные раком и ВИЧ, если болезнь протекает бессимптомно.

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      Кристина Есикова
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