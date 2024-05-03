Пловчиха рассказала об отношении к россиянам на турнире в Боснии и Герцеговине

Чимрова рассказала, что на турнире в Боснии и Герцеговине россиян приняли тепло

Призер чемпионата мира по плаванию Светлана Чимрова рассказала об отношении к россиянам на международном турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, сборную приняли очень тепло и добродушно. «Как своих родственников практически. Для нас это очень необычно и очень‑очень приятно», — заявила пловчиха.

Чимрова также рассказала, что российских пловцов возили на прием к президенту Республики Сербской, входящей в федерацию Босния и Герцеговина, Милораду Додику. «Это было очень волнительно и очень эмоционально. Президент сказал очень серьезную речь, и я, честно говоря, даже всплакнула, потому что настолько было хорошее к нам отношение», — заявила россиянка.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал число отечественных спортсменов, выполнивших олимпийский норматив на соревнованиях в Баня-Луке. По словам президента федерации, необходимое время показали семь пловцов, однако никто не планирует участвовать в Играх-2024.