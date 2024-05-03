Глава ВФП назвал число выполнивших олимпийский норматив российских пловцов

Сальников заявил, что семь российских пловцов выполнили олимпийский норматив

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал число отечественных спортсменов, выполнивших олимпийский норматив на соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента федерации, необходимое время показали семь пловцов, однако никто не планирует участвовать в Играх-2024. «Цель выступления — приобретение опыта и практики выступления на международной арене. Никто не ставил себе целью после стартов получить нейтральный статус», — подчеркнул Сальников.

Ранее над отказавшимися ехать на Олимпийские игры российскими пловцами пошутил телекомменатор Дмитрий Губерниев. «Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — отметил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.