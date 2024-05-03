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18:48, 3 мая 2024Спорт

Глава ВФП назвал число выполнивших олимпийский норматив российских пловцов

Сальников заявил, что семь российских пловцов выполнили олимпийский норматив
Владимир Сальников

Владимир Сальников . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал число отечественных спортсменов, выполнивших олимпийский норматив на соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента федерации, необходимое время показали семь пловцов, однако никто не планирует участвовать в Играх-2024. «Цель выступления — приобретение опыта и практики выступления на международной арене. Никто не ставил себе целью после стартов получить нейтральный статус», — подчеркнул Сальников.

Ранее над отказавшимися ехать на Олимпийские игры российскими пловцами пошутил телекомменатор Дмитрий Губерниев. «Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — отметил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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