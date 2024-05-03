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15:48, 3 мая 2024Спорт

Губерниев подшутил над отказавшимися ехать на Олимпиаду российскими пловцами

Губерниев: умные и сильные от Олимпиады не отказываются, пловцам на заметку

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подшутил над отказавшимися ехать на Олимпийские игры пловцами.

Губерниев поддержал байдарочников и каноистов из России, которые примут участие в отборе на Олимпиаду, назвав их классной командой. «Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку», — добавил он.

Ранее часть российских пловцов отказалась от поездки на Олимпиаду-2024 из-за нежелания получать нейтральный статус. В их числе — Климент Колесников, Андрей Минаков, Евгений Рылов и Евгения Чикунова. О возможном участии в ОИ заявила только Юлия Ефимова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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