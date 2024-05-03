Объявлено число допущенных к отбору на Олимпиаду российских гребцов

Девять российских гребцов выступят на европейском отборочном турнире к ОИ-2024

Международная федерация каноэ (ICF) на сайте объявила число допущенных к отбору на Олимпийские игры-2024 российских гребцов.

На европейском отборочном турнире выступят девять российских гребцов на байдарках и каноэ. Это Алексей Коровашков, Михаил Павлов, Захар Петров, Олеся Ромасенко, Иван Штыль, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Виталий Ершов, Максим Спесивцев. Соревнования пройдут 8 и 9 мая в венгерском Сегеде.

В апреле 2023-го ICF допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В организации заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.