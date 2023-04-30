Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов до турниров

Международная федерация каноэ допустила российских спортсменов в нейтральном статусе

Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

В ICF заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом. Отмечается, что для рассмотрения заявок от россиян будет создана независимая комиссия. О сроках допуска спортсменов будет объявлено после установки правил и норм.

29 апреля еще одна международная федерация — дзюдо — допустила россиян до международных турниров. IJF наняла независимую компанию для проверки биографических данных и социальных сетей всех заявленных на турниры спортсменов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.