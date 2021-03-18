В Германии задержали сбежавшего российского полицейского

В Германии задержали бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Ростова-на-Дону Семена Фищука, он находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий и государственной измене. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ранее бывший полицейский и его сообщник Никита Моргунов попросили политического убежища на Украине. Однако после этого Фищук оказался в Германии. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

В 2019 году фигуранты уголовного дела, скрываясь от следствия, сбежали за границу. По версии следствия, они подбрасывали гражданам наркотики, пользуясь служебным положением. Кроме того, их подозревают в государственной измене.