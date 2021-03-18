Дочь Антонио Бандераса снялась без макияжа в мини-юбке в рекламе модного бренда

Дочь испанского актера и продюсера Антонио Бандераса Стелла приняла участие в рекламной кампании модного бренда 101p100. На снимки, появившееся на странице марки в Instagram, обратили внимание в Daily Mail.

24-летняя модель попозировала на улицах Лос-Анджелеса в черном костюме, состоящем из мини-юбки за 120 долларов (8870 рублей) и кроп-топа асимметричного кроя стоимостью 110 долларов (8130 рублей). Ее образ дополнил пиджак в тон наряда. Отмечается, что вся одежда 101p100 выполнена из переработанной ткани. Бандерас снялась в рекламе без украшений и макияжа.

Автором снимков выступил мексиканский фотограф Хоакин Кастильо (Joaquin Castillo). Покупатели оценили внешний вид дочери Бандераса в комментариях. «Какая красивая», «Просто огонь», «Вау, Стелла, красотка», «Ты просто прекрасна», — высказывались пользователи.

В марте Дуа Липа снялась в розовом нижнем белье и взволновала фанатов. Ее запечатлели в покрытом стразами комплекте и телесных колготках в сетку. На ней также — серьги и кольца. «Перед выступлением», — подписала она пост, набравший шесть миллионов лайков.

Стелла Бандерас — дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит. Девушка является профессиональной моделью и актрисой, она снималась в фильме «Женщина без правил».