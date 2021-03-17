Дуа Липа снялась в розовом нижнем белье и взволновала фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенном наряде и взволновала поклонников. Серия фотографий появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 25-летняя знаменитость позирует в покрытом стразами нижнем белье розового цвета и телесных колготках в сетку. Ее образ дополнили серьги и кольца. «Перед выступлением», — подписала она пост, набравший шесть миллионов лайков. Отмечается, что автором снимков является фотограф Лорен Ликли (Lauren Leekley).

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях. «Самая красивая и самая талантливая женщина на планете!», «Ты моя королева», «Я считаю тебя самой привлекательной женщиной в мире!», «Я влюблен!», «У меня вот-вот остановится сердце от твоей красоты!» — писали они.

Ранее Дуа Липа выступила на музыкальной премии «Грэмми» полуобнаженной и подверглась критике в сети. Исполнительница появилась на публике в полупрозрачном серебристом платье бренда Versace с декольте, высоким разрезом на бедре и в босоножках на каблуках со стразами. Пользователи сети прозвали певицу стриптизершей из-за чересчур откровенного наряда.