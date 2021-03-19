В сети возненавидели отвергшую братьев-тройняшек родную семью

Выросшие с приемными родителями братья-тройняшки из Северной Ирландии приняли участие в телепрограмме DNA Family Secrets, чтобы узнать свои этнические корни и найти родственников с помощью ДНК-теста. Зрители шоу возненавидели их биологическую семью, которая отвергла своих родственников, пишет The Mirror.

Братья выяснили, что их родной папа живет в Либерии (государство в Западной Африке). Кроме того, они узнали о существовании кузена: как оказалось, он тоже находится в Северной Ирландии. Однако двоюродный брат тройняшек отказался вступать с ними в какой-либо контакт.

Родственники легко приняли эту новость, потому что ожидали подобный ответ после разговора с матерью. Однако зрители были крайне возмущены происходящим на экране. Они оставили гневные комментарии в сети.

«Это душераздирающе, что их биологическая семья даже не хочет говорить с ними или узнать о них побольше. Семейная любовь — это крайне важно. Никто никогда не должен забывать об этом», — написал один из пользователей соцсетей.

Другой комментатор предложил героям шоу свою кандидатуру в качестве их кузена. Он сказал, что с гордостью стал бы членом такой семьи.