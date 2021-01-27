Интернет и СМИ
 
Последние новости
Объяснена главная загадка коронавируса
Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса
Ревнивая жена не узнала себя на старых интимных фото и ударила мужа ножом
Богатейший человек в мире потребовал от брата возлюбленной 1,7 миллиона долларов
Испортивший вакцины от коронавируса сторонник теорий заговора признал вину
У одного из старейших крымских производителей вина появился новый владелец
Россиянка пожаловалась на ржавую воду из-под крана и отсудила сотни тысяч рублей
Россиян предупредили о риске зарубежных вакцин от коронавируса
YouTube запретил Трампу размещать видео на неопределенный срок
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина решил разыграть жену поддельным ДНК-тестом и разругался с ней

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Roland Weihrauch / Globallookpress.com

25-летняя женщина пожаловалась на то, как муж решил разыграть ее с помощью поддельного ДНК-теста. Шутка супруга показалась ей не смешной, а очень обидной, поэтому пара разругалась. Своей историей жена поделилась на Reddit.

Автор поста сообщила, что мужчина очень любит розыгрыши. К примеру, когда они устраивали вечеринку в честь помолвки, будущий супруг специальной привез ее не в тот ресторан, где их ожидала вся семья. Рассказчица отметила, что никогда не считала подобные шутки забавными.

Около месяца назад у них родился ребенок. Тогда же героиня истории подумала, что ее супруг решил измениться. «Честно говоря, он очень помогает. Он ходит в аптеку и по магазинам, готовит завтрак, убирает в квартире, присматривает за сыном, когда я сплю, хожу в душ или общаюсь с друзьями», — поделилась жена.

Однако неделю назад поведение мужчины внезапно изменилось. Он перестал заниматься домашними делами и присматривать за ребенком. Супруг рассказчицы два дня избегал ее и выглядел очень грустным. Затем он решился объяснить ей причину произошедшей перемены: его матери показалось, что их сын совсем не похож на отца, и тогда он тайно сделал ДНК-тест. По его словам, два дня назад пришел результат, в котором утверждалось, что ребенок не его. После этого мужчина добавил, что на следующий день переедет и свяжется с адвокатом по поводу развода.

«Я растерялась и чувствовала ярость, но я молчала. Он сказал, что не хочет ни спорить, ни выслушивать объяснения», — описала последовавшую сцену героиня истории. Тогда же она заподозрила, что с историей мужа что-то не так: если бы произошло что-то настолько серьезное, муж бы устроил истерику, а не говорил спокойно. Рассказчица назвала его лжецом и потребовала показать результаты теста. После этого ее муж рассмеялся и сообщил, что разыграл ее.

Впоследствии мужчина несколько раз попросил прощения за свою шутку, однако автор поста отказалась извинять его. Она накричала на супруга и призвала его перестать вести себя как ребенок. С момента ссоры женщина не разговаривает с мужем. Он же утверждает, что она реагирует на розыгрыш слишком бурно.

В комментариях на Reddit пользователи встали на сторону героини истории. «Это не пранк. Это абьюз», — написал Befub14435. Он, как и многие другие юзеры, порекомендовал рассказчице отправиться с мужем на терапию для пар или развестись с ним. Некоторые также посчитали поведение супруга незрелым и грубым. «Розыгрыши и шутки только тогда можно считать розыгрышами и шутками, когда смеются обе стороны. Если тот, кого разыграли, не считает шутку забавной, то это травля», — добавил Thriftyverse.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Девушка сделала тест ДНК и нашла биологического отца-миллиардера
Женщина сдала ДНК-тест и случайно раскрыла семейную тайну
Передача по телевидению заставила отца усомниться в родстве со своим ребенком
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
01:0023 января

Верховного лидера Ирана заблокировали в Twitter из-за угроз Трампу

23:5522 января

10-летняя девочка повторила опасный челлендж в TikTok и умерла

22:4922 января

Помощница Давы рассказала о его чувствах после расставания с Бузовой

Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
20:2622 января

Малышева рассказала про смертельную опасность веселящего газа

19:3222 января

Доктор Мясников оценил опасность вакцины от COVID-19 для онкобольных

18:3922 января

Собчак превратится в бренд

Интернет и СМИ00:0325 ноября 2020

«На грани сучки и хорошей девочки»

Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
17:5222 января

Ведущая «Давай поженимся!» оценила роман и расставание Бузовой и Давы

16:5322 января

Над «Эхом Москвы» нависла угроза лишения лицензии за призывы к насилию

14:3722 января

Бузова призвала поклонников к тотальной блокировке Давы в Instagram

Россия
«Осколки остались в наших телах навсегда»
Десять лет назад смертник атаковал Домодедово, погибли 37 человек. Выжившие все еще живут в страхе
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Снежки и дубинки
Как прошли несанкционированные акции по всей России
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
Все материалы
Мир
Названа особая опасность коронавируса для рабочего класса
Раскрыта личность напавшего с ножом на россиян в Турции
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
В ЕС не стали предлагать новых санкций из-за Навального
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Названы сроки поездки Путина в Индию
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Все материалы
Бывший СССР
Армения указала на враждебные действия Турции и Азербайджана
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Тихановская получила крест от Эстонии
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Белоруска разрисовала щиты силовиков и получила два года колонии
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Зеленского назвали ответственным за тотальную украинизацию
Все материалы
Экономика
Россия договорилась о поставках титана для Boeing
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Назван самый дорогой в мире бренд
«Это была сильнейшая пирамида»
Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
Зеленая энергетика в Европе обогнала обычную
Экологические мегатренды
Как российский бизнес борется с парниковым эффектом
ФАС рассмотрит жалобу акционера «Трансаммиака» на торги по продаже акций
Все материалы
Силовые структуры
СК возбудил дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
СК возбудил четыре дела о нападении на полицейских в Москве
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Бывший российский футболист напал на полицейских в Подмосковье
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Роднина предостерегла Большунова после стычки с финским соперником
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Макгрегора отстранили от боев на полгода
Конор Макгрегор и Дастин ПорьеЗабойный реванш
Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Но ирландец не собирается завершать карьеру
Клуб НХЛ подписал контракт с 20-летним россиянином
Все материалы
Культура
Компания Вайнштейна выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
«Матрица» и «Звездные войны» вошли в список фильмов с самой уродливой графикой
«Мы услышали невыносимо громкие вопли»
История британца, который объездил весь мир ради уникальной коллекции животных
HBO выпустит сериал о Гарри Поттере
Зловещий Олег
Жестокие пытки, арктический Киев и Козловский на кресте: чем закончились «Викинги»
Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж с выкидыванием драгоценностей
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева предупредила россиян о вреде родниковой воды
«Учат весь мир свободе слова»
 
Новыми ведущими «Орла и решки» стали двое мужчин
Король говорил
Умер Ларри Кинг. Он был самым известным интервьюером в истории и мог разговорить кого угодно
Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой
Баланс черного
Яркие моменты из жизни простых людей — на лучших черно-белых снимках со всего мира
Доктор Мясников пожаловался на удаление его поста за враждебные высказывания
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
В бассейне 11-летнюю россиянку чуть не засосало в водный фильтр
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Российские туристы рассказали о своих путешествиях в период пандемии
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
В России оценили открытие границ Кипра для туристов
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
В турецком городе снесут 240 домов ради туристов
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл два миллиона рублей и оставил лотерейный билет в баре
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
56-летняя мать четырех взрослых детей раскрыла тайну неувядающей красоты
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
Посетитель кафе оставил 104 тысячи рублей в качестве чаевых
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Женщина пришла в дом престарелых через десять дней после своих похорон
Все материалы
Дрон заснял загадочные модели на заводе Tesla
Удивительные «Теслы»: от кабриолета до катафалка
Вспоминаем самые экзотические проекты на базе электромобиля Tesla Model S
Ferrari 550 Maranello превратили в штучный универсал
V — значит Vito? До Приэльбрусья и обратно с полной загрузкой
Зачем вообще путешествовать на автомобиле и почему минивэн удобнее внедорожника
Российский моторный завод Ford выкупили за 1,14 миллиарда рублей
Российский дизайнер выбрал главные машины десятилетия
Один год — одна модель. Предупреждаем: это очень субъективная подборка
Японцы готовятся к выпуску электрокаров за 200 тысяч рублей
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы