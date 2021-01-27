Мужчина решил разыграть жену поддельным ДНК-тестом и разругался с ней

25-летняя женщина пожаловалась на то, как муж решил разыграть ее с помощью поддельного ДНК-теста. Шутка супруга показалась ей не смешной, а очень обидной, поэтому пара разругалась. Своей историей жена поделилась на Reddit.

Автор поста сообщила, что мужчина очень любит розыгрыши. К примеру, когда они устраивали вечеринку в честь помолвки, будущий супруг специальной привез ее не в тот ресторан, где их ожидала вся семья. Рассказчица отметила, что никогда не считала подобные шутки забавными.

Около месяца назад у них родился ребенок. Тогда же героиня истории подумала, что ее супруг решил измениться. «Честно говоря, он очень помогает. Он ходит в аптеку и по магазинам, готовит завтрак, убирает в квартире, присматривает за сыном, когда я сплю, хожу в душ или общаюсь с друзьями», — поделилась жена.

Однако неделю назад поведение мужчины внезапно изменилось. Он перестал заниматься домашними делами и присматривать за ребенком. Супруг рассказчицы два дня избегал ее и выглядел очень грустным. Затем он решился объяснить ей причину произошедшей перемены: его матери показалось, что их сын совсем не похож на отца, и тогда он тайно сделал ДНК-тест. По его словам, два дня назад пришел результат, в котором утверждалось, что ребенок не его. После этого мужчина добавил, что на следующий день переедет и свяжется с адвокатом по поводу развода.

«Я растерялась и чувствовала ярость, но я молчала. Он сказал, что не хочет ни спорить, ни выслушивать объяснения», — описала последовавшую сцену героиня истории. Тогда же она заподозрила, что с историей мужа что-то не так: если бы произошло что-то настолько серьезное, муж бы устроил истерику, а не говорил спокойно. Рассказчица назвала его лжецом и потребовала показать результаты теста. После этого ее муж рассмеялся и сообщил, что разыграл ее.

Впоследствии мужчина несколько раз попросил прощения за свою шутку, однако автор поста отказалась извинять его. Она накричала на супруга и призвала его перестать вести себя как ребенок. С момента ссоры женщина не разговаривает с мужем. Он же утверждает, что она реагирует на розыгрыш слишком бурно.

В комментариях на Reddit пользователи встали на сторону героини истории. «Это не пранк. Это абьюз», — написал Befub14435. Он, как и многие другие юзеры, порекомендовал рассказчице отправиться с мужем на терапию для пар или развестись с ним. Некоторые также посчитали поведение супруга незрелым и грубым. «Розыгрыши и шутки только тогда можно считать розыгрышами и шутками, когда смеются обе стороны. Если тот, кого разыграли, не считает шутку забавной, то это травля», — добавил Thriftyverse.