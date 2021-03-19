Моряк сделал объявление по громкой связи на авиарейсе из Москвы и умилил россиян

Пассажир российской авиакомпании Nordwind использовал громкую связь в салоне самолета, чтобы сделать объявление для своей девушки. Видеозапись и детали произошедшего опубликовала очевидица, размещенный в Instagram ролик вызвал умиление среди пользователей соцсети.

Инцидент произошел в среду, 17 марта, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Минеральные Воды.

На кадрах в сети запечатлено, как мужчина признается в любви подруге и предлагает ей выйти за него замуж, на что девушка отвечает согласием. «Это было очень романтично! Пожелаем счастья Артуру и Марии!» — подписала пост автор видео и также уточнила, что герой записи является работником морского транспорта.

Подписчики аккаунта оценили ролик в комментариях и выразили восхищение поступком россиянина. «Вот молодец парень, это же нужно иметь мужество — признаться в любви на глазах у сотни чужих ему людей. Браво ему и счастья обоим», «Очень трогательно», «Совет да любовь», «Как же это чудесно!», «Супер, как мило!», «Счастья им! Какая прелесть», «Как романтично», «Пробрало до слез», «Очень круто», — писали они.