Пилот раскрыл секрет объявлений по громкой связи на борту самолета

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит (Patrick Smith) раскрыл секрет объявлений из кабины экипажа, которые транслируются пассажирам по громкой связи. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, членов летного состава фактически не обучают тому, как и что именно надо говорить путешественникам. В целом, объяснил он, обращаться к ним необходимо, чтобы объяснить нюансы нештатных ситуаций и успокоить.

«Там, где есть хоть какие-то принципы, упор, скорее, делается на том, как не стоит общаться», — пояснил Смит и подчеркнул, что существуют темы, на которые пилотам говорить запрещено: к примеру, о политике или религии.

«Нас также просят не использовать потенциально пугающие термины или вызывающие тревогу слова», — заметил летчик. Смит добавил, что членам экипажа, как правило, рекомендуется придерживаться тенденции говорить как можно меньше, однако, по его мнению, это «контрпродуктивно» и внушает пассажирам страх.

30 октября российский пилот рассказал о том, какие предубеждения и предрассудки бытовали по поводу ношения бороды представителями авиационного транспорта. По его словам, в настоящее время никаких ограничений по данному вопросу не установлено.