Российский пилот рассказал о предрассудках по поводу бороды у летчиков

Российский пилот рассказал о том, какие предубеждения и предрассудки бытовали по поводу ношения бороды представителями авиационного транспорта. Интервью с летчиком Максимом Залевским опубликовано на YouTube-канале LUKI.

По его словам, в настоящее время никаких ограничений по данному вопросу не установлено.

Однако ранее считалось, что ввиду густой растительности к лицу пилота будет неплотно прилегать кислородная маска, которой он обязан пользоваться в экстренных ситуациях, в результате чего может возникнуть кислородное голодание.

Позднее эксперты провели специальные исследования, собрав для эксперимента группу людей с разными типами бороды и усов, и проверили условия и эффективность использования маски. «Так вот, прилегает она замечательно с бородой. Ничего в этом страшного нет», — заключил Залевский.

В том же интервью Залевский перечислил самые странные вопросы, которые он когда-либо слышал в свой адрес от окружающих. По его словам, люди нередко интересовались, смогли бы они стать пилотами и полноценно управлять воздушным судном при наличии тех или иных медицинских заболеваний и особенностей.